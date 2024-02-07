الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية -

العاب القوى/ذوو الهمم: الجزائر تتوج ب 8 ميداليات منها خمس ذهبيات في الجائزة الكبرى للشارقة -

الرابطة المحترفة الأولى موبيليس: شباب بلوزداد من أجل تقليص الفارق عن الرائد ولقاء محلي واعد بالعاصمة -

ساقية سيدي يوسف: رمز لنضال مشترك ولعلاقات أخوية ونموذجية -

الاحتلال المغربي يصادر حق أسير مدني صحراوي في العلاج -

نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ في زيارة رسمية إلى الجزائر -

المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة غدا الخميس مخصصة لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة -

مجتمع مدني: إطلاق منصة (كفاءات +) لتدريب وتطوير قدرات الجمعيات -

الاحتلال الصهيوني يواصل نبش المقابر بقطاع غزة لسرقة الأعضاء الحيوية من جثامين المئات من الشهداء -

وزيرة الثقافة والفنون تشرف على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قانون حماية التراث الثقافي -

رئيس الجمهورية يؤكد سعي الجزائر لتمكين الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء من المساهمة بفعالية في العمل الإفريقي -

الجلفة: مصنع عين الابل سيعزز قدرات الجزائر في إنتاج الاسمنت -

رئيس الجمهورية يعين حمزة بن حمودة رئيسا مديرا عاما جديدا للخطوط الجوية الجزائرية -

مجازر ساقية سيدي يوسف شاهد على تلاحم الشعبين الجزائري والتونسي -

خنشلة: انطلاق أشغال إنجاز مستشفى أمراض النساء والتوليد وأمراض وجراحة الأطفال -

رئيس الجمهورية يتولى رئاسة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء -

العدوان الصهيوني على قطاع غزة: 27708 شهيد و 67147 جريح -

مجمع اتصالات الجزائر الراعي الرسمي للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات -

الذكرى ال 66 لمجزرة ساقية سيدي يوسف: جريمة إبادة نكراء ضد الإنسانية -