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المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة غدا الخميس مخصصة لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 18:05     الفئـة : الجـزائـر
المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة غدا الخميس مخصصة لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة

الجزائر- يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدا الخميس، جلسة علنية تخصص لطرح أسئلة شفوية على عدد من الوزراء، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء، بيان لذات الهيئة التشريعية.

وتخص هذه الأسئلة الشفوية قطاعات الطاقة والمناجم، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة والفنون، الصناعة والإنتاج الصيدلاني وكذا الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفقا للمصدر ذاته.

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المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة غدا الخميس مخصصة لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 18:05     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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