وتخص هذه الأسئلة الشفوية قطاعات الطاقة والمناجم، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة والفنون، الصناعة والإنتاج الصيدلاني وكذا الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفقا للمصدر ذاته.
المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة غدا الخميس مخصصة لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة
أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 18:05 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدا الخميس، جلسة علنية تخصص لطرح أسئلة شفوية على عدد من الوزراء، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء، بيان لذات الهيئة التشريعية.
كلـمات مفتـاحيــة :