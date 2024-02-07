القبض على إرهابي من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست

الجزائر - ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست, القبض على إرهابي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج, كما أوقفت مفارز أخرى 7 عناصر دعم للجماعات الارهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني, وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 6 فبراير, وفق حصيلة عملياتية, أوردتها وزارة الدفاع الوطني, اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 31 جانفي إلى 06 فيفري 2024, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

ففي إطار مكافحة الإرهاب --يشير البيان-- "ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6, القبض على الإرهابي المسمى +ولد بوقصيب مختار+ الذي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج, في حين أوقفت مفارز أخرى (07) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة و"مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية, (55) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (06) قناطير و(10) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم ضبط (1,86) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(184827) قرص مهلوس".

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت --يضيف ذات المصدر-- "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (236) شخصا وضبطت (26) مركبة و(187) مولدا كهربائيا و(112) مطرقة ضغط و(10) أجهزة للكشف عن المعادن و(19) قنطار من خام الذهب والحجارة, بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

كما "تم توقيف (32) شخصا آخرا وضبط مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و(22) بندقية صيد و(03) مسدسات آلية و(32643) لتر من الوقود و(53) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(36) قنطار من مادة التبغ و(26103) وحدة من مختلف المشروبات, وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

من جهة أخرى --حسب الحصيلة-- "تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ(148) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, فيما تم توقيف (352) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".