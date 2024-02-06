لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام: الجزائر تبرز أولوياتها بصفتها عضوا جديدا

نيويورك - انضمت الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الامن الدولي, الى لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام, لعهدة مدتها سنة.

و باعتبار الأعضاء الافارقة الثلاث في مجلس الامن الدولي يتوفرون على مقعد واحد في هذه الهيئة الاستشارية الهامة, تم اختيار بلدنا لتمثيل القارة الافريقية.

في هذا الصدد, اعرب الوفد الجزائري خلال الاجتماع الأول العلني لهذه الهيئة لسنة 2024, عن التزامه بالسعي بشكل بناء في عمل لجنة بناء السلام.

كما سلط الضوء على أهمية مبادئ التحكم في زمام الأمور على المستوى الوطني و الشمولية في مسارات بناء السلام.

ومن جهة أخرى, عرض الوفد الجزائري الأولويات الرئيسية للجزائر خلال عهدتها, بما في ذلك تحسين طرق عمل اللجنة وتعزيز شراكة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل بناء السلام وترقية مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام.

وبخصوص هذه النقطة الأخيرة, أبرز الوفد الجزائري اعتماد الجزائر سنة 2023 لمخطط العمل الوطني من أجل المرأة والسلام والأمن تنفيذا للائحة مجلس الأمن الأممي رقم 1325 (2000).

تعتبر لجنة بناء السلام هيئة استشارية حكومية دولية تدعم جهود السلام في البلدان المتضررة من النزاعات و هي تابعة للجمعية العامة ولمجلس الأمن الأمميين وتتألف من 31 دولة عضوا, بما في ذلك 7 من أعضاء مجلس الأمن بما فيهم الأعضاء الدائمين.