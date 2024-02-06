السيد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

الجزائر - تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

وبهذه المناسبة، تبادل الوزيران "وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز بصفة خاصة على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير التحفظية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حسب البيان.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار هذا يهدف بشكل رئيسي إلى "تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وكذا إلى ضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو شروط.

وعلى نحو مماثل، يهدف ذات المشروع إلى تأكيد رفض مجلس الأمن لمحاولات تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم"، يضيف ذات البيان.

وفي الختام، اتفق الوزيران على "تعزيز التواصل بناء على تطورات الأوضاع في الميدان وداخل مجلس الأمن"، وفقا لبيان الوزارة.