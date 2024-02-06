Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 18:27     الفئـة : الجـزائـر
السيد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

الجزائر - تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

وبهذه المناسبة، تبادل الوزيران "وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز بصفة خاصة على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير التحفظية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حسب البيان.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار هذا يهدف بشكل رئيسي إلى "تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وكذا إلى ضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو شروط.

وعلى نحو مماثل، يهدف ذات المشروع إلى تأكيد رفض مجلس الأمن لمحاولات تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم"، يضيف ذات البيان.

وفي الختام، اتفق الوزيران على "تعزيز التواصل بناء على تطورات الأوضاع في الميدان وداخل مجلس الأمن"، وفقا لبيان الوزارة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 فيفري 2024 18:29
كلـمات مفتـاحيــة :
السيد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 18:27     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.06

تغول الفساد في المغرب: دعوات لمكافحة الآفة في ظل تنصل الحكومة من التزاماتها

24.02.06

رئيس الجمهورية يؤكد أن الغاز الطبيعي مصدر طاقوي حاسم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

24.02.06

مجلس الأمن: وقف فوري لإطلاق النار بغزة، خطوة أولى نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط

24.02.06

صدور المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان

24.02.06

السيد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

24.02.06

قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز تكتسي أهمية بالغة في مناقشة التحديات الراهنة…

الأكثــر قـراءة

24.02.05

مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المقبلة

24.02.05

مقرمان يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر

24.02.05

الجزائر تعمل من موقعها بمجلس الامن على إعلاء صوت افريقيا

24.02.05

العدوان الصهيوني على غزة: الإعلام الجزائري في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية

24.02.05

حنون: تحصين البلاد وتقوية الجبهة الداخلية أولوية الأولويات في الوقت الراهن

24.02.05

العرباوي في جمهورية الكونغو للمشاركة في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول…