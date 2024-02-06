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الفريق أول شنقريحة يزور مركز عمليات القوات الجوية السعودية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 17:04     الفئـة : الجـزائـر
الفريق أول شنقريحة يزور مركز عمليات القوات الجوية السعودية

الجزائر - زار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، في اليوم الرابع من الزيارة الرسمية التي تقوده إلى المملكة العربية السعودية ممثلا لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، مركز عمليات القوات الجوية السعودية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان:" في اليوم الرابع من الزيارة الرسمية التي تقوده إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الطبعة الثانية لمعرض الدفاع العالمي (World Defense Show)، زار اليوم الثلاثاء 06 فيفري 2024 ،السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مركز عمليات القوات الجوية  السعودية".

إقرأ أيضا: الفريق أول شنقريحة يستقبل من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية

وأوضح ذات المصدر انه "بعد الاستقبال بمدخل مركز عمليات القوات الجوية، طاف السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمرافق وهياكل هذا المركز، أين تلقى شروحات وافية حول مهامه لا سيما فيما يتعلق بالعمليات الجوية، بعدها تم تبادل هدايا رمزية ليوقع السيد الفريق أول في الأخير على السجل الذهبي للمركز".

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الفريق أول شنقريحة يزور مركز عمليات القوات الجوية السعودية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 17:04     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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