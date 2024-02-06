الفريق أول شنقريحة يستقبل من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية

وجاء في البيان: "مواصلة لزيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية, ممثلا للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني, للمشاركة في الطبعة الثانية لمعرض الدفاع العالمي, استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, مساء أمس الاثنين 5 فبراير 2024, من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية, سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود".
وأضاف المصدر ذاته, أن الاستقبال الذي "تم بحضور مسؤولين عسكريين سامين من الجانبين, خصص لتقييم حالة التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية, الذين تجمعهما علاقات أخوية مميزة تجسدت في الكثير من المحطات الفارقة في التاريخ المشترك للبلدين الشقيقين".
اقرأ أيضا : الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته إلى المملكة العربية السعودية
وخلال اللقاء, "ألقى السيد الفريق أول كلمة جدد فيها تقديره وعرفانه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له, كما أشاد بمتانة العلاقات الثنائية التاريخية التي تجسدت من خلال الدعم اللامحدود الذي تلقته الجزائر من المملكة العربية السعودية إبان ثورة التحرير المظفرة".
ولفت البيان إلى أن السيد الفريق أول, أكد أيضا, "حرص الجيش الوطني الشعبي على الارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي إلى أعلى المستويات وتوسيعه إلى مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك".