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الفريق أول شنقريحة يستقبل من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 12:40     الفئـة : الجـزائـر
الفريق أول شنقريحة يستقبل من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية

الجزائر - استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, مساء أمس الاثنين, من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية, الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية, ممثلا لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "مواصلة لزيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية, ممثلا للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني, للمشاركة في الطبعة الثانية لمعرض الدفاع العالمي, استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, مساء أمس الاثنين 5 فبراير 2024, من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية, سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وأضاف المصدر ذاته, أن الاستقبال الذي "تم بحضور مسؤولين عسكريين سامين من الجانبين, خصص لتقييم حالة التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية, الذين تجمعهما علاقات أخوية مميزة تجسدت في الكثير من المحطات الفارقة في التاريخ المشترك للبلدين الشقيقين".

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وخلال اللقاء, "ألقى السيد الفريق أول كلمة جدد فيها تقديره وعرفانه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له, كما أشاد بمتانة العلاقات الثنائية التاريخية التي تجسدت من خلال الدعم اللامحدود الذي تلقته الجزائر من المملكة العربية السعودية إبان ثورة التحرير المظفرة".

ولفت البيان إلى أن السيد الفريق أول, أكد أيضا, "حرص الجيش الوطني الشعبي على الارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي إلى أعلى المستويات وتوسيعه إلى مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك".

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 فيفري 2024 13:32
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الفريق أول شنقريحة يستقبل من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 12:40     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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