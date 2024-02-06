الذكرى ال70 لإندلاع الثورة التحريرية: تسطير برنامج إحتفالي متنوع و ثري

الجزائر- سطرت وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق في إطار التحضير لإحياء الذكرى ال70 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة، برنامجا إحتفاليا يتضمن نشاطات متنوعة وثرية تتمحور حول ماضي الجزائر وحاضرها ومستقبلها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح ذات المصدر, أن وزير المجاهدين و ذوي الحقوق, السيد العيد ربيقة, وفي كلمة له خلال إجتماع مع إطارات الإدارة المركزية, أمس الاثنين, خصص لتقييم حصيلة مديرية التراث التاريخي والثقافي لسنة 2023 ودراسة البرنامج المسطر لسنة 2024, أكد أن "الاحتفال بسبعينية عيد ثورة أول نوفمبر 1954, سيكون رسالة تجمع بين ماضي الجزائر المجيد وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد".

و شدد الوزير بالمناسبة, على "إيلاء أهمية خاصة للبرامج المسطرة في إطار إحياء الذكرى ال70 لعيد الثورة التحريرية المجيدة والتي صادقت على محاورها الكبرى اللجنة الوطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية".

و في هذا الصدد, دعا إلى "التحضير الجيد للعرض الفني التاريخي الخاص بالحفل الرسمي الذي ستنظمه الوزارة بهذه المناسبة, على أن يحمل العرض دلالات رمزية تجسد حضارة الجزائر عبر التاريخ وإنجازاتها وفاء لعهد الشهداء الأبرار", إلى جانب "التركيز على إقامة نشاطات علمية تاريخية دولية ووطنية تتوافق والمرامي التي يهدف إليها برنامج القطاع".

كما أكد السيد ربيقة --يضيف البيان-- على "ضرورة التحضير لإطلاق مسابقات تاريخية خاصة بالأطفال والناشئة على مستوى كل الولايات, يؤطرها أساتذة المجالس العلمية للمؤسسات المتحفية للمجاهد", ناهيك عن "إطلاق مسابقة بالتنسيق مع وزارة الاتصال تتعلق بأحسن الأعمال الصحفية والإعلامية التي توثق لذاكرتنا الوطنية موجهة للصحفيين المختصين في التاريخ".

و أشار ذات المصدر في سياق متصل, إلى أنه سيتم "تسريع وتيرة تنفيذ رقمنة الشهادات الحية, ناهيك عن مواصلة عملية التوثيق السمعي البصري".

من جهة أخرى, جرى التشديد خلال ذات الاجتماع على "متابعة مشاريع تهيئة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية والتاريخية سواء المدرجة ضمن باب الاستثمار أو في البرامج التكميلية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لولايات خنشلة وتيسمسيلت والجلفة".

و في نفس الإطار, أسدى السيد ربيقة تعليمات "للحرص على متابعة إنجاز المؤسسات المتحفية للمجاهد لولايات البيض وبومرداس وتيسمسيلت, مع ضرورة أن تنجز وفق المقاييس والمعايير المعمول بها في علم المتاحف".

كما ذكر الوزير ب "العمل على تنفيذ كل البرامج المقترحة في آجالها, بما يحقق الأهداف التي يسعى إليها القطاع في مجال الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز مقوماتنا و مرجعيتنا التاريخية, تجسيدا لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون", وفقا لذات البيان.