الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته إلى المملكة العربية السعودية

الجزائر- يواصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, ممثلا لرئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية, حسب ما أفاد به, اليوم الثلاثاء, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "ممثلا للسيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني, يواصل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف ذات المصدر, أن السيد الفريق أول "زار أمس الاثنين 05 فبراير 2024, كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية".

فبمدخل الكلية, "استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, من طرف السيد اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي قائد الكلية, ليطوف بعدها السيد الفريق أول والوفد المرافق له بمختلف أقسام الكلية حيث تابع عرضا مفصلا حول نظام تكوين الضباط الدارسين وكذا الدورات التأهيلية بها, بالإضافة إلى مشروع حول تطوير هذه الكلية إلى جامعة, ليأخذ بعدها السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صورة تذكارية مع قيادات كلية القيادة والأركان التابعة للقوات المسلحة السعودية ويوقع على السجل الذهبي للكلية, وفي الأخير تم تبادل هدايا رمزية".

وإثر ذلك --يضيف ذات البيان-- "توجه السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والوفد المرافق له إلى معرض الدفاع العالمي, أين طاف ببعض الأجنحة على غرار جناح المملكة العربية السعودية, حيث قدمت له شروحات وافية حول تصنيع الأسلحة ومختلف أنظمة الاتصال والساتيليت والدرون وكذا الأنظمة الميكانيكية والأمن السيبراني".