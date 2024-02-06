Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته إلى المملكة العربية السعودية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 10:48     الفئـة : الجـزائـر
الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته إلى المملكة العربية السعودية

الجزائر- يواصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, ممثلا لرئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية, حسب ما أفاد به, اليوم الثلاثاء, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "ممثلا للسيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني, يواصل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف ذات المصدر, أن السيد الفريق أول "زار أمس الاثنين 05 فبراير 2024, كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية".

فبمدخل الكلية, "استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, من طرف السيد اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي قائد الكلية, ليطوف بعدها السيد الفريق أول والوفد المرافق له بمختلف أقسام الكلية حيث تابع عرضا مفصلا حول نظام تكوين الضباط الدارسين وكذا الدورات التأهيلية بها, بالإضافة إلى مشروع حول تطوير هذه الكلية إلى جامعة, ليأخذ بعدها السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صورة تذكارية مع قيادات كلية القيادة والأركان التابعة للقوات المسلحة السعودية ويوقع على السجل الذهبي للكلية, وفي الأخير تم تبادل هدايا رمزية".

وإثر ذلك --يضيف ذات البيان-- "توجه السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والوفد المرافق له إلى معرض الدفاع العالمي, أين طاف ببعض الأجنحة على غرار جناح المملكة العربية السعودية, حيث قدمت له شروحات وافية حول تصنيع الأسلحة ومختلف أنظمة الاتصال والساتيليت والدرون وكذا الأنظمة الميكانيكية والأمن السيبراني".

وأشار ذات المصدر إلى أن "السيد الفريق أول توقف كذلك مطولا بجناح الشركات الروسية المتخصصة في صناعات الفضاء ومنظومات الأسلحة المضادة للمدرعات, كما تلقى شروحات مفصلة حول آخر التكنولوجيا في مجال أنظمة الصواريخ ومحطات الرادار ومحطات التحكم الذاتية, واختتم زيارة أجنحة المعرض من الجناح الصيني, حيث اطلع عن كثب على آخر التقنيات في صناعات الطائرات المسيرة والسفن الحربية".

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 فيفري 2024 13:32
كلـمات مفتـاحيــة :

معرض الصور

View the embedded image gallery online at:
https://www.aps.dz/ar/algerie/156447-2024-02-06-10-24-03#sigProId0715a8d43a
الفريق أول شنقريحة يواصل زيارته إلى المملكة العربية السعودية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 10:48     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.06

ضرورة تكوين صحفيين متخصصين في ميدان الغاز بالنظر لمكانته الحيوية

24.02.06

تنصيب لجنة تحكيم الطبعة السابعة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية

24.02.06

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية الصربي

24.02.06

فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

24.02.06

الفريق أول شنقريحة يستقبل من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية

24.02.06

العدوان على غزة : أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي إلى مجازر لم يشهدها التاريخ

الأكثــر قـراءة

24.02.05

مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المقبلة

24.02.05

مقرمان يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر

24.02.05

حنون: تحصين البلاد وتقوية الجبهة الداخلية أولوية الأولويات في الوقت الراهن

24.02.05

العرباوي في جمهورية الكونغو للمشاركة في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول…

24.02.05

الجزائر تعمل من موقعها بمجلس الامن على إعلاء صوت افريقيا

24.02.05

المجلس الشعبي الوطني: تثمين مضمون مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات