وتناولت المحادثات المسائل المعروضة على جدول أعمال القمة القادمة للاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الراهنة في القارة الافريقية لاسيما الساحل و ليبيا و السودان وسبل تعزيز دور المنظمة القارية في مواجهة التحديات التي تواجهها وخاصة فيما يتعلق بالسلم والامن و احترام النظم الدستورية.
الوزير الأول يلتقي ببرازافيل برئيس مفوضية الاتحاد الافريقي
أدرج يـوم : الإثنين, 05 فيفري 2024 20:11 الفئـة : الجـزائـر
برازافيل- التقى الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, اليوم الاثنين على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا, بالعاصمة الكونغولية برازافيل, برئيس مفوضية الاتحاد الافريقي, السيد موسى فقي.
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