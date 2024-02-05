Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر تعمل من موقعها بمجلس الامن على إعلاء صوت افريقيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 فيفري 2024 19:16     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر تعمل من موقعها بمجلس الامن على إعلاء صوت افريقيا

الجزائر  - أكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة السيد عبد العزيز مجاهد اليوم الاثنين، أن قمة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا المنعقدة ببرازافيل، فرصة للدفع بمسار التسوية في ليبيا، مشددا على أن الجزائر ستعمل من موقعها بمجلس الامن على اعلاء صوت افريقيا.

وجاء ذلك خلال منتدى القناة الأولى الذي استضاف السيد مجاهد والمحلل السياسي مجيد بوغرارة تناولا فيه دور الوساطة الجزائرية في حل أزمات الساحل الافريقي من خلال موقعها في مجلس الامن الدولي وملفات أخرى مرتبطة بالراهن الدولي وتسليط الضوء على دورها وعملها عبر منابر مختلفة للدفاع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في العيش في سلام.

وتم خلال المنتدى التأكيد على عمل الجزائر، انطلاقا من موقعها في مجلس الامن الدولي، على اعلاء صوت افريقيا التي لا تزال تعاني من وطأة النزاعات والاقتتال ومن كل أشكال الارهاب.

وفي تطرقه الى قمة برازافيل والمخصصة للمصالحة الليبية، أكد السيد مجاهد على أن الجزائر، العضو الفاعل في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، ستؤكد كما فعلته دائما على أن "افريقيا للأفارقة"، مشيرا الى مرافعتها منذ 66 عاما مع زعماء أفارقة في مؤتمر أكرا، من اجل الوحدة الافريقية ومناداتها منذ 50 سنة بنظام عالمي جديد ليكون أكثر انصافا وعدالة للتخلص من هيمنة الاخرين.

وأبرز السيد مجاهد أهمية "توحيد الرؤية الافريقية التي تعكس مصالح شعوبها وأمالهم والمشاركة في رسم النظام العالمي الذي يأخذ في عين الاعتبار كل حقوق الاطراف في صورة عادلة لا فرق فيها بين افريقي وأوروبي".

من جهته، أكد المحلل السياسي حكيم بوغرارة على مرافعة الجزائر ومناداتها من أجل "التحدث عن افريقيا بصوت افريقي واحد حتى يتقوى هذا الصوت اقليميا ودوليا ويفتك الحقوق ويضمن المكانة ضمن التحولات الاقليمية والدولية الخطيرة"، معيدا التذكير بتركيز الجزائر في القمم الافريقية الاخيرة على عدة مبادئ أهمها وقف التدخل الخارجي في الشؤون الافريقية ومنه استرجاع السيادة على القرار الافريقي.

وحذر في السياق من أن "القوى الكبرى تستعمل اليوم الازمات من أجل السيطرة والهيمنة لإضعاف الدول ولتصفية الحسابات واضعاف الخصوم بين الشرق والغرب، ولم تجد سوى الوطن العربي وافريقيا خاصة، لتصفية هذه الحسابات".

وتساءل في هذا اطار عن كيف ل"دولة بحجم ليبيا لا زالت تتخبط منذ 13 سنة في مأساتها"، مستطردا :"لحسن الحظ عرفت الجزائر في 2019 انتخابات رئاسية قبل ندوة برلين التي خصصت لدراسة مخرجات الازمة الليبية وحضرت فيها الجزائر، التي كانت أول من طرحت مسار تسوية في ليبيا يعتمد على ارجاع الكلمة للشعب الليبي عبر الانتخابات حتى يختار المؤسسات التي تمثله وتنتقل البلاد الى مرحلة الدولة ومرحلة السيادة والمؤسسات".

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تعمل من موقعها بمجلس الامن على إعلاء صوت افريقيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 فيفري 2024 19:16     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.05

الوزير الأول يلتقي ببرازافيل برئيس مفوضية الاتحاد الافريقي

24.02.05

الوزير الأول نذير العرباوي يلتقي ببرازافيل برئيس جمهورية الكونغو

24.02.05

اختتام أشغال اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا ببرازافيل

24.02.05

السيد شرفة يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة

24.02.05

كأس الجزائر 2023-2024 : برمجة لقاءات الدور السادس عشر في 23 و 24 فبراير

24.02.05

لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا: الإشادة بالتقدم السياسي الكبير المفضي إلى انتخابات…

الأكثــر قـراءة

24.02.01

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عطاف يحل بالعاصمة التونسية

24.02.02

عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي

24.02.01

عطاف يستقبل وزير الداخلية الايطالي

24.02.01

الجزائر/إيطاليا: التوقيع على اتفاقية جديدة لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين

24.02.01

الذاكرة الوطنية ستبقى "الإسمنت المسلح" لتمتين وحدة الشعب الجزائري

24.02.01

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الإيطالي