العرباوي يحل بجمهورية الكونغو للمشاركة في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا

و كان في استقبال السيد العرباوي بأرضية مطار برازافيل, الوزير الأول لجمهورية الكونغو السيد أناتول كوليني ماكوسو, وكذا وزير الخارجية و وزير الداخلية.
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برازافيل (الكونغو) -حل الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، مساء الأحد، بجمهورية الكونغو، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للمشاركة في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، الذي سينعقد بالعاصمة برازافيل يوم الإثنين.
و كان في استقبال السيد العرباوي بأرضية مطار برازافيل, الوزير الأول لجمهورية الكونغو السيد أناتول كوليني ماكوسو, وكذا وزير الخارجية و وزير الداخلية.
اقرأ أيضا: قمة برازافيل حول ليبيا: جهود إفريقية حثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين