العرباوي يحل بجمهورية الكونغو للمشاركة في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا

برازافيل (الكونغو) -حل الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، مساء الأحد، بجمهورية الكونغو، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للمشاركة في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، الذي سينعقد بالعاصمة برازافيل يوم الإثنين.