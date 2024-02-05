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العرباوي يحل بجمهورية الكونغو للمشاركة في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 فيفري 2024 10:15     الفئـة : الجـزائـر
العرباوي يحل بجمهورية الكونغو للمشاركة في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا

برازافيل (الكونغو) -حل الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، مساء الأحد، بجمهورية الكونغو، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للمشاركة في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، الذي سينعقد بالعاصمة برازافيل يوم الإثنين.


و كان في استقبال السيد العرباوي بأرضية مطار برازافيل, الوزير الأول لجمهورية الكونغو السيد أناتول كوليني ماكوسو, وكذا وزير الخارجية و وزير الداخلية.

 

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آخر تعديل على الإثنين, 05 فيفري 2024 13:22
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العرباوي يحل بجمهورية الكونغو للمشاركة في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 فيفري 2024 10:15     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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