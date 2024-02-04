العدوان على غزة: الإعلام بكافة تنوعاته شكل من أشكال المقاومة من أجل نيل الحرية والاستقلال

الجزائر- أكد أشرف أبو عامر, المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين لدى الجزائر وممثل السفير, فايز أبو عيطة, اليوم الأحد, أن الاعلام بكافة تنوعاته, يعتبر شكلا من أشكال المقاومة لنيل الحرية والاستقلال ولا يختلف في جوهره عن أي فعل مقاوم آخر.

جاء ذلك في كلمته خلال الندوة الوطنية الأولى المنظمة من قبل مؤسسة "ميديا كوم" بالشراكة مع المعهد العالي للعلوم ببرج الكيفان بالجزائر العاصمة, حول "أزمة أخلاقيات العمل الإعلامي خلال التغطية الإعلامية للحرب على غزة", بحضور شخصيات وطنية و علمية, إلى جانب ممثلين عن هيئات ومؤسسات, بالإضافة إلى طلبة جامعيين.

وندد ممثل السفير الفلسطيني بالجرائم البشعة والإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين, من خلال قصف المدارس والمستشفيات والملاجئ ومنع وصول الماء والغذاء والمساعدات الإنسانية, أمام مرأى ومسمع من العالم.

وأكد أبو عامر أن الاعلام "بكافة تنوعاته هو فعل مقاوم لا يختلف في جوهره عن أي فعل مقاوم آخر ولاسيما الصورة, التي أصبحت أصدق من الكلام", مشيرا إلى أن الإحتلال يعتمد في عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية "على الجانب العسكري والسياسي والإعلامي, من خلال نشر الأنباء المزيفة وفبركة الحقيقة ونشر الأخبار الكاذبة".

وفي هذا الصدد, ثمن ممثل السفير الفلسطيني لدى الجزائر بدور كافة وسائل الاعلام الجزائرية "دون تمييز والتي تسابقت من أجل إبراز حقيقة العدوان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني وتعمل على تشكيل رأي عام محلي وعربي ودولي تجاه الحرب الصهيونية".

كما اعرب عن شكره للجزائر, رئيسا وحكومة وشعبا, لمواقفها الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ومن خلال تقنية التواصل المرئي عن بعد, ندد مراسل التلفزيون الجزائري بالأراضي الفلسطينية المحتلة, وسام أبو زايد, بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة, لافتا الى التحديات التي تواجه الإعلاميين على أرض الميدان لنقل المعلومة.

و أكد أبو زايد أنه في ظل هذه "المعركة الإعلامية", يحاول الاحتلال الصهيوني إخفاء العديد من جرائمه ويمنع الوصول إليها من خلال استهداف الصحفيين.

و اعتبر العمل الإعلامي في ظل عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع, بمثابة "التحدي الكبير", خاصة في ظل تواصل عمليات القصف.

وتضمنت الندوة أيضا, مداخلات لنخبة من الإعلاميين, وأخصائيين وباحثين أكاديميين في مجال الإعلام والاتصال, تمحورت حول أخلاقيات العمل الصحفي في وسائل الإعلام والأخبار الكاذبة, بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام وكيفية التحقق من صحة المعلومة والمصدر ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تغطية عدوان الاحتلال على غزة.