الفريق أول شنقريحة يحضر مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض الدفاع العالمي بالرياض

الجزائر - ممثلا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، استهل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الأحد، زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية بحضور مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع العالمي "World Defense Show"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "ممثلا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، استهل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية بحضوره، اليوم الأحد 04 فبراير 2024، مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع العالمي "World Defense Show" الذي يقام في الفترة الممتدة من 4 إلى 8 فبراير 2024 بالعاصمة السعودية الرياض".

وأوضح المصدر ذاته أنه "عقب حضوره مراسم الافتتاح الرسمي للصالون الذي أشرف عليها سمو الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، طاف السيد الفريق أول والوفد المرافق له بأجنحة المعرض، أين عاين عن كثب في اليوم الأول لهذا المعرض أجنحة الشركة السعودية للصناعات العسكرية التي تضمنت معدات مختلفة ومنظومات الأسلحة الحديثة، على غرار المدرعات حيث استمع باهتمام إلى شروحات وافية وعروض قدمها ممثلو هذه الشركة".

وستمكن هذه التظاهرة الدولية التي تشهد مشاركة 66 شركة متخصصة في صناعات الدفاع والتسليح لعرض أحدث المعدات والحلول التقنية العسكرية من الجيل الجديد، الوفد العسكري الجزائري من "الاطلاع عن قرب على آخر المستجدات في مجال الصناعات العسكرية"، وفقا لذات المصدر.