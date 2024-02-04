رئيس الجمهورية ينصب اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته

الجزائر- نصب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته التي تم استحداثها بموجب مرسوم رئاسي, بالإضافة إلى مرسوم آخر يحدد تشكيلتها المكونة من ستة أعضاء, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "نصب اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته التي تم استحداثها بموجب مرسوم رئاسي بالإضافة إلى مرسوم آخر يحدد تشكيلتها المكونة من ستة (06) أعضاء:

البروفيسور عدة بونجار رئيسا للجنة

البروفيسور وهيبة وحيون عضوا

البروفيسور فتيحة قاشي عضوا

البروفيسور محمد أوكال عضوا

البروفيسور خديجة بوداود عضوا

البروفيسور نبيل يافور عضوا.

وفضلا عن وجوب التكفل بمرضى السرطان المؤمن عليهم اجتماعيا فإن السيد رئيس الجمهورية ألزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمن عليهم اجتماعيا ومن دون قيامهم بأي إجراء إداري قبلي.

وبهدف التخفيف عن أ سر المرضى أمر السيد الرئيس أيضا بالتكفل بالمرضى فور وصولهم إلى المشافي مع اتخاذ كل الإجراءات العلاجية بشتى الوسائل وتوفير المستلزمات الطبية من كواشف مخبرية وأدوية كسرا لكل الإجراءات البيروقراطية.

كما أمر السيد الرئيس بتكوين أطباء مختصين في الأشعة للكشف المبكر عن السرطان في المعاهد المتخصصة وباستعمال كل الطاقات التكوينية بما فيها إمكانيات الصحة العسكرية مع استحداث جهاز تنفيذي للتسيير الإداري والمالي والمراقبة ومكافحة السرطان كون اللجنة الوطنية الحالية تعد هيئة استشارية.

وحضر التنصيب السيد مدير ديوان رئاسة الجمهورية و وزراء الصحة والصناعة والإنتاج الصيدلاني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي والمدير العام للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء".