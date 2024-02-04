حزب جيل جديد يجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني و يؤكد دعمه لمبادرات الجزائر في مجلس الأمن الدولي

الجزائر - جدد حزب جيل جديد، اليوم الأحد، تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية، مؤكدا دعمه لمبادرات الجزائر في مجلس الأمن للأمم المتحدة.

وأوضح بيان توج اجتماع المجلس السياسي لحزب جيل جديد ان "موقع الجزائر الجديد في مجلس الأمن يجب أن يكون فرصة لها للتحدث باسم افريقيا وللعب دور إيجابي في حل الصراعات " التي تعرفها هذه القارة ، مشيدا بعلاقات " الاخوة والتعاون التي تجمع الجزائر بجيرانها وبلدان الساحل الافريقي ، كما نوه في نفس السياق بجهود الجزائر لتعزيز الامن والاستقرار بهذه المنطقة.

كما أشار نفس المصدر، إلى ان "تدخل العديد من البلدان ذات المصالح المتباينة يمكن أن يقوض استقرار وأمن بلدان الساحل التي تتسم اقتصاداتها بالهشاشة".

ومن جهة اخرى وعلى الصعيد الاقتصادي، أشادت هذه التشكيلة السياسية ب" استعادة توازنات الاقتصاد الكلي الرئيسية " مؤكدا أن "فتح رؤوس أموال البنوك العامة يظهر الرغبة في الشفافية في القطاع المالي" كما شددت على ضرورة " تفعيل بورصة الجزائر لبناء مركز مالي حقيقي".

وخلال هذا الاجتماع، كلف المجلس السياسي لجيل جديد مجلسه العلمي بإعادة إطلاق ورشة البرنامج الوطني للحزب وتحيينه في ضوء التطورات الحاصلة في القطاعات المختلفة، يضيف نفس البيان .