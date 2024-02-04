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ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى الـ191 للبيعة الثانية للأمير عبد القادر والـ21 لوفاة المجاهد بن يوسف بن خدة

  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 18:33     الفئـة : الجـزائـر
ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى الـ191 للبيعة الثانية للأمير عبد القادر والـ21 لوفاة المجاهد بن يوسف بن خدة

الجزائر - أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال 191 للبيعة الثانية للأمير عبد القادر الجزائري والذكرى الـ21 لوفاة المجاهد بن يوسف بن خدة.

وفي كلمة له في افتتاح هذه الندوة التي احتضنها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 تحت عنوان "دور المرجعية الشرعية والشعبية في مبايعة الأمير عبد القادر"، أبرز السيد ربيقة حرص الوزارة على "تخليد سيرة النماذج التي سطرت في ذاكرة الوطن تاريخا حافلا مشرفا بالوفاء يسمو بمعاني الرجولة والتضحية بأرواحهم ودمائهم الطاهرة الزكية".

ويرمي ذلك --مثلما أوضحه الوزير-- إلى "تعزيز الشعور بالانتماء إلى هذه الأرض الطاهرة والاعتزاز بالوطن" وهذا من أجل "إيقاد شعلة الحس الوطني في نفوس أجيال الشباب لينخرطوا في مشروع التجديد ويساهموا بإرادتهم الحضارية في استكمال معركة البناء والتشييد".

كما لفت الوزير إلى أن "إحياء هذه المناسبة التاريخية المتجددة والمحطات المشرقة في تاريخ الجزائر يجعلنا ندرك أن تطلعنا إلى بناء جزائر صاعدة يستوجب إعادة الاعتبار لقيمة الجهد والعمل والسهر على وحدة صفنا وتكاتف جهودنا والاضطلاع بالمسؤوليات على أتم وجه في مختلف القطاعات وفي كل المواقع  حتى تتكرس روح المواطنة والتضامن ويتجذر الشعور بالواجب الوطني".

للإشارة، تم خلال هذه الندوة عرض شريط وثائقي حول الحدث، بالإضافة إلى تنشيط عدة مداخلات.

آخر تعديل على الأحد, 04 فيفري 2024 20:08
كلـمات مفتـاحيــة :
ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى الـ191 للبيعة الثانية للأمير عبد القادر والـ21 لوفاة المجاهد بن يوسف بن خدة
  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 18:33     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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