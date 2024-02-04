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ممثلا لرئيس الجمهورية، العرباوي يتوجه إلى جمهورية الكونغو للمشاركة في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا

  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 17:43     الفئـة : الجـزائـر
ممثلا لرئيس الجمهورية، العرباوي يتوجه إلى جمهورية الكونغو للمشاركة في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا

الجزائر - يتوجه الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأحد، الى جمهورية الكونغو، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للمشاركة في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، الذي سينعقد بالعاصمة، برزافيل، يوم غد الاثنين، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان: "ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يتوجه الوزير الأول السيد نذير العرباوي، اليوم  الأحد 4 فيفري 2024، الى جمهورية الكونغو، للمشاركة في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، الذي سينعقد بالعاصمة، برزافيل،  يوم غد 5 فيفري".

آخر تعديل على الأحد, 04 فيفري 2024 18:50
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ممثلا لرئيس الجمهورية، العرباوي يتوجه إلى جمهورية الكونغو للمشاركة في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا
  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 17:43     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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