حركة النهضة تثمن المساعي الجزائرية بمجلس الأمن لوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني 

الجزائر - ثمنت حركة النهضة، اليوم الأحد، مساعي البعثة الجزائرية على مستوى مجلس الأمن الدولي، من أجل وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشادت الحركة في بيان أعقب اجتماع مكتبها الوطني، ب "الحركية" التي تقوم بها البعثة الجزائرية على مستوى مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني والعمل على وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تنفيذا للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية بعد الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد المحتل الصهيوني.

وقد اعتمد أعضاء مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، في اجتماع لهم بطلب من الجزائر، مشروع بيان صحفي بادرت به البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك، يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بغزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء العدوان الغاشم للمحتل الصهيوني.

وفي ذات السياق، حيا المكتب الوطني لحركة النهضة جهود "كل الدول والمنظمات والشخصيات الحرة التي تعمل على المتابعة القضائية ضد المحتل الصهيوني وقياداته السياسية والعسكرية وفضح جرائمه وذلك دعما للشعب الفلسطيني وإنهاء المعاناة التي يعيشها".

ومن جهة أخرى، عبر المكتب الوطني عن "انشغاله بالمستجدات المقلقة بعد إلغاء ميثاق السلم والمصالحة في مالي"، مؤكدا أن هذا الأمر "يؤشر على توتر جديد بالمنطقة".