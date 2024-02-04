رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

الجزائر - يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، في هذه الأثناء، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لمتابعة التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة، القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام، الى جانب عرض حول المزارع النموذجية، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.