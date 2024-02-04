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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 15:00     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

الجزائر - يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، في هذه الأثناء، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لمتابعة التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة، القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام، الى جانب عرض حول المزارع النموذجية، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "يترأس في هذه الأثناء السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لمتابعة التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة، القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام وعرض حول المزارع النموذجية".

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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 15:00     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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