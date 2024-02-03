وزير الاتصال يلتقي مدراء المحطات الجهوية للتلفزيون العمومي

و أكد الوزير خلال هذا اللقاء, حسب ذات المصدر, على "ضرورة تسليط الضوء على ولايات الجنوب بإبراز كل منطقة لبرامجها ونشاطاتها في مختلف المجالات، وأن تكون المحطات الجهوية التلفزيونية مرآة لانشغالات المواطن وأساسياته اليومية" و كذا "تفعيل دور المراكز الفرعية المتواجدة عبر الوطن في ضمان التغطية الإعلامية لمختلف النشاطات".
وتمحورت انشغالات مدراء المحطات الجهوية للتلفزيون حول "نقص عدد الصحفيين وقلة الإمكانات المادية والصعوبات التي تواجههم اثناء تأدية مهامهم"، مؤكدين "التزامهم المهني لضمان الخدمة العمومية رغم هذه النقائص".
اقرأ أيضا : لعقاب يشرف على ندوة لمديري القنوات الوطنية والجهوية للإذاعة الجزائرية
من جهته أوضح المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون أن "ما نسبته 70 بالمئة من البرامج التي تبث عبر التلفزيون هي من انتاج المحطات الجهوية"، حسب البيان.
في ختام اللقاء، أسدى الوزير تعليمات لمدراء المحطات التلفزيونية "بضرورة رفع تقارير مفصلة حول وضعية كل مؤسسة واحتياجاتها لدراستها والنظر فيها".