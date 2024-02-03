Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الفريق أول شنقريحة يحل بالرياض في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية

  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 18:16     الفئـة : الجـزائـر
الفريق أول شنقريحة يحل بالرياض في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية

الجزائر- حل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ممثلا لرئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اليوم السبت، بالرياض في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "ممثلا للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حل اليوم السبت 3 فبراير 2024، السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالعاصمة الرياض، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض المزمع تنظيمها من 4 إلى 8 فبراير 2024، حيث كان في استقباله بأرضية المطار الدولي الملك خالد، الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي".

وأوضح نفس المصدر أن "هذه الزيارة التي يقوم بها السيد الفريق أول السعيد شنقريحة على رأس وفد عسكري، ستكون فرصة لزيارة هيئات تابعة للقوات المسلحة السعودية والالتقاء بمسؤولين عسكريين سعوديين لدراسة سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

آخر تعديل على السبت, 03 فيفري 2024 19:40
كلـمات مفتـاحيــة :
الفريق أول شنقريحة يحل بالرياض في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية
  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 18:16     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.03

قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية لا يزال ساريا

24.02.03

منظمة "آكشن إيد" تدين هجمات قوات الاحتلال الصهيوني على المرافق الطبية في الضفة الغربية…

24.02.03

بلجيكا تحذر من عواقب التصعيد الصهيوني بجنوب قطاع غزة

24.02.03

كأس الجزائر 2023-2024 : أندية "النخبة" تتأهل بدون عناء ونادي حيدرة يصنع المفاجأة

24.02.03

تدشين الصالون الوطني للإعلام حول مكافحة السرطان

24.02.03

غرداية : المنطقة الرطبة الاصطناعية "كاف الدخان'' محمية للتنوع البيولوجي

الأكثــر قـراءة

24.02.01

استذكار المسار النضالي للمجاهد عبد الحميد مهري في الذكرى ال12 لرحيله

24.02.01

عطاف يستقبل وزير الداخلية الايطالي

24.02.01

الجزائر/إيطاليا: التوقيع على اتفاقية جديدة لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين

24.02.01

الذاكرة الوطنية ستبقى "الإسمنت المسلح" لتمتين وحدة الشعب الجزائري

24.02.01

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الإيطالي

24.02.01

وزير الداخلية يتحادث مع نظيره الايطالي