الفريق أول شنقريحة يحل بالرياض في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية

وجاء في البيان: "ممثلا للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حل اليوم السبت 3 فبراير 2024، السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالعاصمة الرياض، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض المزمع تنظيمها من 4 إلى 8 فبراير 2024، حيث كان في استقباله بأرضية المطار الدولي الملك خالد، الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي".
وأوضح نفس المصدر أن "هذه الزيارة التي يقوم بها السيد الفريق أول السعيد شنقريحة على رأس وفد عسكري، ستكون فرصة لزيارة هيئات تابعة للقوات المسلحة السعودية والالتقاء بمسؤولين عسكريين سعوديين لدراسة سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".