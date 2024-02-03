وزير الاتصال يشرف على ندوة لمديري القنوات الوطنية والجهوية للإذاعة الجزائرية -

مشاركة أزيد من 40 دولة في المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن و تجويده -

عطاف يجري مباحثات ثنائية مع المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية -

فلسطين: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 27 ألفا و238 شهيدا -

الرابطة المحترفة الأولى موبيليس/مولودية البيض-شباب بلوزداد: الشباب من أجل تقليص الفارق عن الرائد -

اليوم العالمي للمناطق الرطبة: توقيع اتفاقية اطار في مجال التكوين والتربية والتحسيس البيئي -

الدبلوماسية الشبابية محور جلسات وطنية من تنظيم المجلس الأعلى للشباب -

السيد عطاف يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا -

غزة: الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين يعلن عن إيداع أولى البلاغات أمام المحكمة الجنائية الدولية -

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عطاف يحل بالعاصمة الليبية طرابلس -

ممثلا لرئيس الجمهورية، الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة رسمية إلى السعودية -

هزة أرضية بشدة 3.4 درجات على سلم ريشتر بولاية تيزي وزو -

إقامة للتدريب الفني خاصة بالمكونين لذوي الهمم من 3 إلى 7 فبراير بالمسرح الجهوي لبشار -

وزارة الثقافة والفنون تعلن عن الطبعة الثانية لجائزة القصيدة المحمدية في مدح خير البرية -

دورة غراند سلام بباريس: المصارعون الجزائريون يتعرفون على منافسيهم -

معسكر: عرض مسرحية الخطوة الأخيرة للمسرح الوطني المحترف للجمهورية الصحراوية -

كأس إفريقيا للأمم 2023: كوت ديفوار-مالي قمة قوية واعدة.. ومواجهة متكافئة بين جنوب إفريقيا والرأس الأخضر -

كرة القدم داخل القاعة/كأس إفريقيا للأمم-2024/ليبيا-الجزائر: المنتخب الجزائري من أجل تحقيق الأسبقية في مصراتة -

كرة اليد (الكونفدرالية الإفريقية): الجزائر ستحتضن الكأس الممتازة والبطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكؤوس -