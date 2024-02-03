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عطاف يجري مباحثات ثنائية مع المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية

  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 15:47     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يجري مباحثات ثنائية مع المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم السبت, مباحثات ثنائية مع المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية, السيد الطاهر الباعور, في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى دولة ليبيا الشقيقة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية,  السيد عبد المجيد تبون, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وبهذه المناسبة, استعرض الجانبان - حسب البيان- "أولويات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وذلك في أفق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة, وبالخصوص اللجنة المشتركة الكبرى".

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كما ناقشا "التطورات المسجلة على الساحة الليبية بعنوان المسار السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة لحل الأزمة, إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الافريقي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الليبية", يضيف البيان.

آخر تعديل على السبت, 03 فيفري 2024 16:19
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عطاف يجري مباحثات ثنائية مع المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية
  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 15:47     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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