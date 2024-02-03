عطاف يجري مباحثات ثنائية مع المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية

وبهذه المناسبة, استعرض الجانبان - حسب البيان- "أولويات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وذلك في أفق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة, وبالخصوص اللجنة المشتركة الكبرى".
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كما ناقشا "التطورات المسجلة على الساحة الليبية بعنوان المسار السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة لحل الأزمة, إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الافريقي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الليبية", يضيف البيان.