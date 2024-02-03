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السيد عطاف يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا

  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 13:59     الفئـة : الجـزائـر
السيد عطاف يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم السبت، بطرابلس، من قبل رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة، السيد محمد يونس المنفي، حيث سلمه رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وكان اللقاء حسب البيان، "فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-الليبية، حيث أشاد الطرفان بعمق أواصر الأخوة والتضامن التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

كما "تم التطرق إلى عديد الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، إلى جانب المستجدات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل الصحراوي"، يضيف البيان .

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وبالنسبة للأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة، جدد السيد عطاف "استعداد الجزائر للمساهمة من موقعها بمجلس الأمن في المرافعة عن انشغالات وأولويات الأشقاء الليبيين للمضي قدما نحو الإسراع في تحقيق حل ليبي-ليبي ينهي الأزمة بصفة نهائية"، يوضح ذات المصدر.

وفي ختام اللقاء، "حمل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الوزير أحمد عطاف، نقل تحياته وتقديره للسيد رئيس الجمهورية وتطلعه للقاء به عن قريب، لمواصلة التنسيق معه حول كل المواضيع التي تصب في صلب اهتمامات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين".

آخر تعديل على السبت, 03 فيفري 2024 14:01
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السيد عطاف يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا
  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 13:59     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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