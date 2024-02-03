بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عطاف يحل بالعاصمة الليبية طرابلس

الجزائر - حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، صباح اليوم السبت، بالعاصمة الليبية طرابلس، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حاملا رسالة خطية من سيادة الرئيس، إلى أخيه رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة، السيد محمد يونس المنفي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان، "بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، صباح اليوم بطرابلس، حاملا رسالة خطية من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، إلى أخيه رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة، السيد محمد يونس المنفي".