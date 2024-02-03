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بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عطاف يحل بالعاصمة الليبية طرابلس

  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 11:48     الفئـة : الجـزائـر
بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عطاف يحل بالعاصمة الليبية طرابلس

الجزائر - حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، صباح اليوم السبت، بالعاصمة الليبية طرابلس، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حاملا رسالة خطية من سيادة الرئيس، إلى أخيه رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة، السيد محمد يونس المنفي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان، "بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، صباح اليوم بطرابلس، حاملا رسالة خطية من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، إلى أخيه رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة، السيد محمد يونس المنفي".

وأوضح البيان، أن هذه الزيارة تندرج "في إطار تجسيد حرص السيد رئيس الجمهورية على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين الجزائر وليبيا، وكذا الحفاظ على تقاليد التشاور والتنسيق وتكثيفها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي".

 

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بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عطاف يحل بالعاصمة الليبية طرابلس
  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 11:48     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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