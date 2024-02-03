ممثلا لرئيس الجمهورية، الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة رسمية إلى السعودية

الجزائر - يشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ممثلا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من اليوم السبت، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "ممثلا للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، يشرع السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من اليوم السبت 3 فبراير 2024، لحضور فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض، المزمع تنظيمها من 4 إلى 8 فبراير 2024".