ممثلا لرئيس الجمهورية، الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة رسمية إلى السعودية

وجاء في البيان: "ممثلا للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، يشرع السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من اليوم السبت 3 فبراير 2024، لحضور فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض، المزمع تنظيمها من 4 إلى 8 فبراير 2024".
كما "سيغتنم السيد الفريق أول هذه الفرصة لزيارة هيئات تابعة للقوات المسلحة السعودية والالتقاء بمسؤولين عسكريين سعوديين، لدراسة سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لذات المصدر.