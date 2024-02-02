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عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي

  أدرج يـوم : الجمعة, 02 فيفري 2024 17:58     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، يوم الجمعة، محادثات ثنائية مع نظيره التونسي، نبيل عمار، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى تونس، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسب ما أافاد به بيان للوزارة.

و قد تركزت هذه المحادثات - بحسب البيان - "حول علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية-التونسية, حيث رحب الوزيران بالتطورات الايجابية التي تم تسجيلها خلال السنوات الأربع الماضية تحت التوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين, الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد".

"كما أشادا بالأهمية المتزايدة التي يحظى بها راهنا ملف تنمية وترقية المناطق الحدودية التي تشكل نقاط التلاقي والتلاحم الأولى والمباشرة بين الشعبين الشقيقين", يضيف ذات المصدر.

و من جانب آخر, شكل اللقاء فرصة لبحث تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي في منطقة الساحل الصحراوي, "التي أكد بشأنها الوزيران على توافق تحاليل ومواقف البلدين, مع التشديد على حرصهما على مواصلة وتعزيز التنسيق على مختلف الأصعدة خدمة لأهداف السلم والأمن في المنطقة", كما جاء في البيان.

آخر تعديل على الجمعة, 02 فيفري 2024 18:05
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عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي
  أدرج يـوم : الجمعة, 02 فيفري 2024 17:58     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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