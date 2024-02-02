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السيد عطاف يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية الى نظيره التونسي

  أدرج يـوم : الجمعة, 02 فيفري 2024 13:54     الفئـة : الجـزائـر
السيد عطاف يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية الى نظيره التونسي

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الجمعة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من قبل رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة, السيد قيس سعيد, حيث سلمه رسالة خطية من طرف أخيه الرئيس تبون, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و أضاف البيان أن الوزير أحمد عطاف أكد في تصريح له عقب اللقاء, أن "الرئيس عبد المجيد تبون يحرص أشد الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع أخيه الرئيس قيس سعيد, وذلك في سياق مساعيهما الدؤوبة للارتقاء فعليا بالعلاقات الجزائرية-التونسية إلى أسمى المراتب المتاحة, والاهتداء على الدوام لما فيه خير للبلدين والمنطقة والجوار الإقليمي".

وحسب بيان الوزارة, فقد أشار السيد عطاف إلى أن زيارته إلى تونس "تأتي في سياق حركية جد إيجابية تعيشها العلاقات الجزائرية-التونسية, مؤكدا أن اللقاء شكل مناسبة ثمينة للتنويه بالأشواط النوعية التي قطعها البلدان معا خلال السنوات الأربع الماضية تحت التوجيه الرشيد للرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد".

ومن هذا المنظور, شدد الوزير "على قناعته بأن الجزائر وتونس تسيران بخطى ثابتة على الدرب الصحيح وفي الاتجاه الأصح, نحو تثمين فرص التعاون والتكامل, وتقوية اللحمة الاجتماعية بين الشعبين, وتعزيز التوافق السياسي البيني للتأثير على مجريات الأمور إقليميا ودوليا".

وفي الختام, جدد أحمد عطاف شكره للرئيس التونسي "على استقباله وعلى رسالة الود والإخاء والأفكار التي حمله إياها لنقلها لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون", يضيف ذات المصدر.

آخر تعديل على الجمعة, 02 فيفري 2024 14:48
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السيد عطاف يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية الى نظيره التونسي
  أدرج يـوم : الجمعة, 02 فيفري 2024 13:54     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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