بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, عطاف يحل بالعاصمة التونسية

وجاء في البيان: "بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, عشية اليوم, بعاصمة الجمهورية التونسية الشقيقة".
"ومن المنتظر أن يستقبل الوزير أحمد عطاف يوم غد من قبل فخامة الرئيس قيس سعيد لتسليمه رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون", يضيف المصدر ذاته.
كما سيعقد السيد عطاف جلسة عمل مع نظيره التونسي, نبيل عمار.
و أوضح البيان أن هذه الزيارة "تندرج في إطار تجسيد ما يحدو قائدي البلدين الشقيقين من حرص دائم على تثمين الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الجزائرية - التونسية ومده بكل سبل الدعم لتحقيق نظرتهما الطموحة الرامية لإضفاء طابع النموذجية على هذه العلاقات الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ومقاصد الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة".