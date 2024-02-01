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بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, عطاف يحل بالعاصمة التونسية

  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 19:24     الفئـة : الجـزائـر
بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, عطاف يحل بالعاصمة التونسية

الجزائر- حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الخميس بالعاصمة التونسية (تونس) بصفته مبعوثا خاصا  لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حيث سيستقبل غدا الجمعة من قبل الرئيس التونسي, قيس سعيد, لتسليمه رسالة خطية من نظيره الجزائري, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان: "بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, عشية اليوم, بعاصمة الجمهورية التونسية الشقيقة".

"ومن المنتظر أن يستقبل الوزير أحمد عطاف يوم غد من قبل فخامة الرئيس قيس سعيد لتسليمه رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون", يضيف المصدر ذاته.

كما سيعقد السيد عطاف جلسة عمل مع نظيره التونسي, نبيل عمار.

و أوضح البيان أن هذه الزيارة "تندرج  في إطار تجسيد ما يحدو قائدي البلدين الشقيقين من حرص دائم على تثمين الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الجزائرية - التونسية ومده بكل سبل الدعم لتحقيق نظرتهما الطموحة الرامية لإضفاء طابع النموذجية على هذه العلاقات الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ومقاصد الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة".

آخر تعديل على الخميس, 01 فيفري 2024 20:16
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بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, عطاف يحل بالعاصمة التونسية
  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 19:24     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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