وزير الداخلية الإيطالي يشيد بمستوى علاقات الصداقة القائمة على "رؤية مشتركة" بين الجزائر وبلاده

الجزائر- أشاد وزير الداخلية الإيطالي، السيد ماتيو بيانتيدوسي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، بمستوى علاقات الصداقة التي تجمع بين الجزائر وبلاده

و في تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أوضح وزير الداخلية الإيطالي أن هذا اللقاء شكل فرصة للاستماع إلى آراء وتحاليل رئيس الجمهورية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا عن ارتياحه لمستوى علاقات الصداقة الجزائرية-الإيطالية التي تمتد --كما قال-- على "مدى عشرات السنين" وتقوم على "رؤية مشتركة".

و أشار في هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق على "تعزيز هذه الصداقة بشكل أكثر فأكثر مستقبلا".

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و توجه السيد ماتيو بيانتيدوسي بالمناسبة بالشكر الى رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال الذي خصه به، مبرزا أن اللقاء كان فرصة لأطلاعه على العمل الذي تم اليوم مع نظيره وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد، والذي اختتم بالتوقيع على اتفاق بين البلدين في المجال الأمني.

للتذكير، حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد لوناس مقرمان.