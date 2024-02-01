إبراز إستراتيجية قطاع التضامن الوطني في تأهيل المرأة الريفية والماكثة في البيت -

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الإيطالي -

أمتاكس 2024: فرصة لترقية السياحة الطبية و العلاجية في الجزائر -

تندوف: المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي ستكون بوابة نحو إفريقيا الغربية -

صندوق ضمان السيارات يعالج أزيد من 400 ملف تعويض ضحايا حوادث المرور سنويا -

عطاف يستقبل وزير الداخلية الايطالي -

التربية الوطنية: المرجعية العامة للمناهج تستمد أسسها من الدستور والقانون التوجيهي -

النقل بالمصعد الهوائي: أكثر من 8 مليون راكب استخدموا المصاعد سنة 2023 -

ديدوش يبرز جهود القطاع في مجال تطوير السياحة الحموية -

الذاكرة الوطنية ستبقى الإسمنت المسلح لتمتين وحدة الشعب الجزائري -

أوبك+: عرقاب يشارك في الاجتماع ال52 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة -

وقوع العقار الفلاحي تحت تصرف غير القادرين على استغلاله بكفاءة يرهن السيادة الغذائية -

ترامواي: شركة سيترام تطلق شعارها وهويتها البصرية الجديدين -

وزير الاتصال يؤكد على ضرورة الارتقاء بمستوى الإعلام الرياضي وتكييفه مع البيئة القانونية الجديدة -

جنوب إفريقيا: وزيرة الخارجية أجرت نقاشا مفيدا مع دي ميستورا بخصوص الصحراء الغربية -

الجزائر/إيطاليا: التوقيع على اتفاقية جديدة لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين -

حوادث الطرقات: وفاة 16 شخصا وجرح 459 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية -

فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 27 ألفا و 19 شهيدا -

حديقة التجارب بالحامة: تسجيل رقم قياسي جديد قارب 4ر2 مليون زائر في 2023 -