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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الإيطالي

  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 17:05     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الإيطالي

الجزائر- إستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس، وزير الداخلية لجمهورية إيطاليا، السيد ماتيو بيانتيدوسي، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد لوناس مقرمان, وفقا للمصدر ذاته.

آخر تعديل على الخميس, 01 فيفري 2024 17:09
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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الإيطالي
  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 17:05     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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