عطاف يستقبل وزير الداخلية الايطالي

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الخميس, وزير الداخلية الإيطالي, ماتيو بيانتيدوزي, الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر, مصحوبا بنائب وزير الخارجية الايطالي المكلف بالتعاون الدولي, ادموندو شيرييلي, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و استعرض الوزيران بهذه المناسبة -حسب البيان- علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين الجزائر وإيطاليا, حيث "أشادا بالتطور الذي شهدته في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية, بفضل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي, السيد سارجيو ماتاريلا".

كما نوه الطرفان, يضيف ذات المصدر, بالتوقيع صبيحة اليوم على اتفاقية ثنائية حول التعاون الأمني و أكدا على ضرورة مواصلة تنسيق الجهود وتكثيفها بغية مواجهة التحديات المشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط.