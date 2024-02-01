وقد بحث الطرفان، خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات صلة بقطاع الداخلية ومكافحة الجريمة بشتى انواعها، وذلك تنفيذا للالتزامات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره الايطالي السيد سارجيو ماتاريلا.
وزير الداخلية يتحادث مع نظيره الايطالي
أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 11:44 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، نظيره الايطالي ماتيو بيانتيدوزي الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر.
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