Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: زعلاني يستقبل وفدا برلمانيا عن حركة البناء الوطني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 18:59     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, عبد المجيد زعلاني، اليوم الأربعاء, وفدا برلمانيا من المجلس الشعبي الوطني، ممثلا لحركة البناء الوطني, حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن اللقاء الذي جرى بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تناول "مسائل ذات صلة بحقوق الإنسان وممارسة العهدة البرلمانية وقضية التشريع الذي يبقى الوظيفة الحيوية والمحورية للبرلماني وكذا مسؤوليته في الصياغة القانونية الدقيقة".

وبالمناسبة, تم "التأكيد على أهمية الصياغة في التشريع" والتطرق إلى "النقاش الواسع الذي يسود قبة البرلمان حول مشروعي قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية اللذين جاءا للتكيف مع التصور الجديد لسلم العقوبات وتماشيا مع مقتضيات تكييف السياسة الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع بما يضمن الحقوق والحريات".

وفي هذا السياق، شدد السيد زعلاني على دور المجلس في تقوية التشريعات و القوانين مما سيمكن من "قطع الطريق حتما أمام ملاحظات قد تثار لاحقا حول الصياغة أو التطبيق بعد دخول النصوص القانونية حيز التنفيذ".

وخلص اللقاء إلى "تثمين النواب لفحوى النقاش بعد أن سمح لهم بالاطلاع على جملة التحديات التي يرفعها المجلس الوطني لحقوق الانسان، والتي يبني عليها برامج نشاطاته وأهدافه الاستراتيجية"، يضيف نفس البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الوطني لحقوق الإنسان: زعلاني يستقبل وفدا برلمانيا عن حركة البناء الوطني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 18:59     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.31

تقرير أممي: تعافي غزة من التدمير الاقتصادي غير مسبوق سيستغرق عقودا

24.01.31

إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري يراد منه تنفيذ المزيد من الجرائم…

24.01.31

أوبك+: عرقاب يشارك غدا الخميس في الاجتماع ال52 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

24.01.31

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعمل في ظروف بالغة الخطورة

24.01.31

عرقاب يبحث مع مسؤول بالمفوضية الأوربية تعزيز التعاون الطاقوي

24.01.31

العدوان على غزة: جيش الاحتلال ارتكب 16 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية

الأكثــر قـراءة

24.01.29

عطاف يجري بروما محادثات ثنائية مع نظيره الإيطالي

24.01.29

بوغالي يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر

24.01.29

المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية

24.01.29

رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

24.01.30

نهائي الكأس العسكرية لكرة القدم: رئيس الجمهورية يشرف على إنطلاق اللقاء النهائي

24.01.30

الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل نظيره الإيطالي