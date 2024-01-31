المجلس الوطني لحقوق الإنسان: زعلاني يستقبل وفدا برلمانيا عن حركة البناء الوطني

الجزائر - استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, عبد المجيد زعلاني، اليوم الأربعاء, وفدا برلمانيا من المجلس الشعبي الوطني، ممثلا لحركة البناء الوطني, حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن اللقاء الذي جرى بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تناول "مسائل ذات صلة بحقوق الإنسان وممارسة العهدة البرلمانية وقضية التشريع الذي يبقى الوظيفة الحيوية والمحورية للبرلماني وكذا مسؤوليته في الصياغة القانونية الدقيقة".

وبالمناسبة, تم "التأكيد على أهمية الصياغة في التشريع" والتطرق إلى "النقاش الواسع الذي يسود قبة البرلمان حول مشروعي قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية اللذين جاءا للتكيف مع التصور الجديد لسلم العقوبات وتماشيا مع مقتضيات تكييف السياسة الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع بما يضمن الحقوق والحريات".

وفي هذا السياق، شدد السيد زعلاني على دور المجلس في تقوية التشريعات و القوانين مما سيمكن من "قطع الطريق حتما أمام ملاحظات قد تثار لاحقا حول الصياغة أو التطبيق بعد دخول النصوص القانونية حيز التنفيذ".

وخلص اللقاء إلى "تثمين النواب لفحوى النقاش بعد أن سمح لهم بالاطلاع على جملة التحديات التي يرفعها المجلس الوطني لحقوق الانسان، والتي يبني عليها برامج نشاطاته وأهدافه الاستراتيجية"، يضيف نفس البيان.