مجلس الأمة يشارك في منتدى أممي حول تسريع تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة

و أوضح المصدر ذاته أن عضوات من مجلس الأمة شاركن في هذا المنتدى الذي يندرج في إطار "الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة".

و أضاف أن نائب رئيس المجلس, نجية وجدي دمرجي, أكدت "التزام الجزائر، منذ استقلالها، بالتمكين الاقتصادي للنساء وترقية حقوقهن السياسية والاجتماعية", مبرزة أن "سياستها ارتكزت على هذا المبدأ الذي يعد جوهر كل البرامج التنموية في البلاد".

و أشارت الى أن هذه السياسة "ازدادت عمقا وتركيزا على حماية وترقية المرأة في الجزائر الجديدة من خلال برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي بادر بدستور جديد صادق عليه البرلمان ووافق عليه الشعب في استفتاء شعبي في الفاتح نوفمبر 2020".