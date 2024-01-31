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مجلس الأمة يشارك في منتدى أممي حول تسريع تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 18:29     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- شارك مجلس الأمة، يوم الأربعاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في منتدى برلماني أممي حول "دور البرلمانيين في تسريع تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة",،من تنظيم الإتحاد البرلماني الدولي ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

و أوضح المصدر ذاته أن عضوات من مجلس الأمة شاركن في هذا المنتدى الذي يندرج في إطار "الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة".

و أضاف أن نائب رئيس المجلس, نجية وجدي دمرجي, أكدت "التزام الجزائر، منذ استقلالها، بالتمكين الاقتصادي للنساء وترقية حقوقهن السياسية والاجتماعية", مبرزة أن "سياستها ارتكزت على هذا المبدأ الذي يعد جوهر كل البرامج التنموية في البلاد".

و أشارت الى أن هذه السياسة "ازدادت عمقا وتركيزا على حماية وترقية المرأة في الجزائر الجديدة من خلال برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي بادر بدستور جديد صادق عليه البرلمان ووافق عليه الشعب في استفتاء شعبي في الفاتح نوفمبر 2020".

كما تم التأكيد خلال هذا المنتدى على ضرورة "مضاعفة الجهود الدولية لضمان إسهام الخطط والسياسات في تحقيق أهداف أجندة 2030"، وفقا لذات البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 31 جانفي 2024 19:05
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مجلس الأمة يشارك في منتدى أممي حول تسريع تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 18:29     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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