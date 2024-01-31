إجتماع مجلس الأمن: الجزائر تطالب مجددا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

و في مستهل كلمته, ذكر السفير بن جامع بما قاله رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في رسالته عشية إحياء ذكرى 11 ديسمبر 1960 : "سيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة بغزة في عداد مجرمي الحرب و أعداء الحياة والإنسانية".

و لفت بن جامع الانتباه إلى أن عدم وقف إطلاق النار يعني "الرضا بأن 250 شخص سيقتلون كل يوم وان 100 طفل سيقتلون كل يوم و ان 10 أطفال ستبتر أطرافهم كل يوم, من دون مواد تخدير, و أن 170 طفل سيولدون كل يوم على قارعة الطريق وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحية, و أن 90 بالمئة من سكان غزة سيبيتون في العراء ولا يجدون ما يشبع جوعهم, و أن 10.000 شخص مصاب بالسرطان يموتون كل لحظة نتيجة غياب العلاج الكيماوي".

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كما أكد ممثل الجزائر أن التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية, لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار, مضيفا : "على كل من يعترض على ذلك أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيته".