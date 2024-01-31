الجزائر تشارك في إجتماع بسفارة فلسطين بلاهاي تقديرا لمبادرة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

كما تم خلال هذا الاجتماع "تقييم الأمر الذي أصدرته المحكمة, حيث أشاد المشاركون به واعتبروه بمثابة انتصار كبير للقانون الدولي". و اعتبر الفريق القانوني المذكور, أن الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها المحكمة تتضمن طلب وقف اطلاق النار بصفة غير مباشرة, حيث يعد هذا الأخير ضروريا لتنفيذها على أرض الواقع.

كما رحب المشاركون في الاجتماع ب "إجماع القضاة لصالح هذه الإجراءات الاحترازية, مساهمين بذلك في الحفاظ على مشروعية هذه الهيئة القضائية الدولية".

و خلال ذات الاجتماع, ذكرت سفيرة الجزائر بلاهاي الحضور ب "البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, والذي أفاد بتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي تلقتها بعثة الجزائر الدائمة لدى هيئة الأمم المتحدة, والتي تقضي بطلب عقد اجتماع مجلس الأمن في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة الزامية لحكم محكمة العدل الدولية, فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني.