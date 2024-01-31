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الجزائر تشارك في إجتماع بسفارة فلسطين بلاهاي تقديرا لمبادرة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 16:45     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر تشارك في إجتماع بسفارة فلسطين بلاهاي تقديرا لمبادرة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

لاهاي - شاركت سفيرة الجزائر بلاهاي، سليمة عبد الحق، بمقر سفارة فلسطين بلاهاي في الإجتماع الذي خصص للتعبير عن إمتنان وتقدير السفراء العرب المعتمدين لوزيرة الخارجية الجنوب إفريقية، عن المبادرة الصائبة لبلادها أمام محكمة العدل الدولية، برفع دعوى بخصوص جرائم الإبادة التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بغزة.

كما تم خلال هذا الاجتماع "تقييم الأمر الذي أصدرته المحكمة, حيث أشاد المشاركون به واعتبروه بمثابة انتصار كبير للقانون الدولي". و اعتبر الفريق القانوني المذكور, أن الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها المحكمة تتضمن طلب وقف اطلاق النار بصفة غير مباشرة, حيث يعد هذا الأخير ضروريا لتنفيذها على أرض الواقع.

كما رحب المشاركون في الاجتماع ب "إجماع القضاة لصالح هذه الإجراءات الاحترازية, مساهمين بذلك في الحفاظ على مشروعية هذه الهيئة القضائية الدولية".

و خلال ذات الاجتماع, ذكرت سفيرة الجزائر بلاهاي الحضور ب "البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, والذي أفاد بتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي تلقتها بعثة الجزائر الدائمة لدى هيئة الأمم المتحدة, والتي تقضي بطلب عقد اجتماع مجلس الأمن في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة الزامية لحكم محكمة العدل الدولية, فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني.

و في وقت سابق, حضرت الجزائر الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية ممثلة في شخص سفيرة الجزائر بلاهاي, السيدة سليمة عبد الحق, للتعبير عن مساندتها لدولة جنوب افريقيا, ودعمها للشعب الفلسطيني.

و كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الجمعة الماضية, الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

و صدر القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية, بخصوص طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير تحفظية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد الكيان الصهيوني.

آخر تعديل على الأربعاء, 31 جانفي 2024 17:09
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الجزائر تشارك في إجتماع بسفارة فلسطين بلاهاي تقديرا لمبادرة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 16:45     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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