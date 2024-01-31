عطاف يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر

وأوضح ذات المصدر ان اللقاء شكل "فرصة استعرض خلالها الجانبان العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الجزائر ومدغشقر والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي و توسيعه ليشمل مختلف المجالات ذات المنفعة المشتركة".
في هذا الإطار, أشاد الجانبان بالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية كرافد هام من روافد توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين, كما أكدا على ضرورة تحديث وتطوير الإطار القانوني وتفعيل مختلف آليات التعاون, فضلا عن تكثيف الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية, وفق البيان .