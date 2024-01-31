Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عطاف يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 15:51     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم الاربعاء, بمقر الوزارة, رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر, السيدة كريستين رازاماناهاسوا, التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر, بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر ان اللقاء  شكل "فرصة استعرض خلالها الجانبان العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الجزائر ومدغشقر والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي و توسيعه ليشمل مختلف المجالات ذات المنفعة المشتركة".

في هذا الإطار, أشاد الجانبان بالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية كرافد هام من روافد توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين, كما أكدا على ضرورة تحديث وتطوير الإطار القانوني وتفعيل مختلف آليات التعاون, فضلا عن تكثيف الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية, وفق البيان .

آخر تعديل على الأربعاء, 31 جانفي 2024 15:59
كلـمات مفتـاحيــة :
عطاف يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 15:51     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.31

الجزائر تشارك في إجتماع بسفارة فلسطين بلاهاي تقديرا لمبادرة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل…

24.01.31

باتنة: الطبعة الثانية للأيام الجراحية لطب العيون الخاصة بالماء الأبيض "قريبا"

24.01.31

تنظيم الطبعة ال10 من الصالون الدولي للصناعة الصيدلانية من 5 إلى 7 فبراير بالجزائر العاصمة

24.01.31

جيدو: الجزائر تحتضن ثلاث منافسات دولية كبرى نهاية شهر فبراير

24.01.31

المصالحة الجمركية وأثرها على الدعوى العمومية محور يوم دارسي بورقلة

24.01.31

الاحتلال الصهيوني يقتحم قرية ببيت لحم ويحتجز عددا من المواطنين

الأكثــر قـراءة

24.01.29

عطاف يجري بروما محادثات ثنائية مع نظيره الإيطالي

24.01.29

بوغالي يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر

24.01.29

المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية

24.01.29

رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

24.01.30

نهائي الكأس العسكرية لكرة القدم: رئيس الجمهورية يشرف على إنطلاق اللقاء النهائي

24.01.29

الجزائر/تونس: السيد مراد يؤكد على ضرورة تحصين المناطق الحدودية من التحديات الأمنية الجديدة