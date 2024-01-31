Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا : مراجعة بيانات المسجلين ابتداء من غد الخميس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 14:06     الفئـة : الجـزائـر
امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا : مراجعة بيانات المسجلين ابتداء من غد الخميس

الجزائر- أعلنت وزارة التربية الوطنية, اليوم الأربعاء, أنه سيتم فتح موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لفائدة المترشحين المتمدرسين والأحرار، لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024 , وذلك ابتداء من يوم غد الخميس, قصد تمكينهم من الإطلاع والتأكد من صحة البيانات المحجوزة, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح المصدر أن "وزارة التربية الوطنية تعلم كافة المترشحين المتمدرسين والأحرار، لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024 أنه سيتم فتح موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ابتداء من يوم غد الخميس أول فبراير إلى غاية يوم الخميس 15 فبراير2024، قصد تمكينهم من الاطلاع والتأكد من صحة البيانات المحجوزة".

و سيتم ذلك عبر الروابط الآتية : امتحان شهادة التعليم المتوسط:   https://bem.onec.dz , امتحان شهادة البكالوريا:  https://bac.onec.dz  وعلى مستوى فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية للمترشحين المتمدرسين:  awlya.education.gov.dz :https

وفي حال تسجيل أي خطأ--يضيف البيان--  ف "يتعين على المترشحين المتمدرسين, إبلاغ مديري المؤسسات التعليمية بالخطأ المسجل قبل تاريخ 15 فبراير 2024" , في حين يتعين على  "المترشحين الأحرار إبلاغ مديرية التربية المسجل بها أو المركز الولائي للتعليم والتكوين عن بعد المنتسب إليه, حسب الحالة, بالخطأ المسجل قبل تاريخ 19 فيفري 2024 كآخر أجل.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 31 جانفي 2024 14:19
كلـمات مفتـاحيــة :
امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا : مراجعة بيانات المسجلين ابتداء من غد الخميس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 14:06     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.31

وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب بتشكيل فريق دولي ميداني للتحقيق في جرائم الاحتلال بغزة

24.01.31

الجزائر ثاني أهم مصدر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي في 2023

24.01.31

توقيع اتفاقيتي تعاون بين جامعتي وهران 1 والعلوم والتكنولوجيا وجامعة "أتاتورك" التركية

24.01.31

"حماس" تدعو المؤسسات الحقوقية لتوثيق جريمة الاحتلال المروعة بعد إعدام 30 فلسطينيا في شمال…

24.01.31

المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران: أول تجربة لزرع خلايا جذعية ذاتية لعلاج مرض التصلب…

24.01.31

الخارجية الفلسطينية تحذر من المخططات الصهيونية لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

الأكثــر قـراءة

24.01.29

عطاف يجري بروما محادثات ثنائية مع نظيره الإيطالي

24.01.29

بوغالي يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر

24.01.29

المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية

24.01.29

رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

24.01.29

الجزائر/تونس: السيد مراد يؤكد على ضرورة تحصين المناطق الحدودية من التحديات الأمنية الجديدة

24.01.29

وزير الداخلية التونسي يشيد بالتنسيق الأمني المثمر بين الجزائر وبلاده على الشريط الحدودي