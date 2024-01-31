امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا : مراجعة بيانات المسجلين ابتداء من غد الخميس

و أوضح المصدر أن "وزارة التربية الوطنية تعلم كافة المترشحين المتمدرسين والأحرار، لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024 أنه سيتم فتح موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ابتداء من يوم غد الخميس أول فبراير إلى غاية يوم الخميس 15 فبراير2024، قصد تمكينهم من الاطلاع والتأكد من صحة البيانات المحجوزة".
و سيتم ذلك عبر الروابط الآتية : امتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz , امتحان شهادة البكالوريا: https://bac.onec.dz وعلى مستوى فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية للمترشحين المتمدرسين: awlya.education.gov.dz :https
وفي حال تسجيل أي خطأ--يضيف البيان-- ف "يتعين على المترشحين المتمدرسين, إبلاغ مديري المؤسسات التعليمية بالخطأ المسجل قبل تاريخ 15 فبراير 2024" , في حين يتعين على "المترشحين الأحرار إبلاغ مديرية التربية المسجل بها أو المركز الولائي للتعليم والتكوين عن بعد المنتسب إليه, حسب الحالة, بالخطأ المسجل قبل تاريخ 19 فيفري 2024 كآخر أجل.