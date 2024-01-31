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اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 12:54     الفئـة : الجـزائـر
اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات

الجزائر - ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الاربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من العروض تخص مختلف القطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل :

"ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم 31 جانفي 2024، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من العروض القطاعية المتعلقة بالتحضير لشهر رمضان الفضيل، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ تدابير التضامن الوطني وتموين وتنظيم السوق ووفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب التسيير العقلاني للموارد المائية وشروط النظافة وحسن سير مختلف المرافق والخدمات العمومية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الاستراتيجية الوطنية لإنتاج وتخزين الوقود في إطار الأمن الطاقوي، الرامية إلى ضمان الاستغلال الأمثل لقدرات التكرير وتطويرها والاستجابة بصفة استباقية للطلب المتزايد على هذه المادة، فضلا عن تنويع الصادرات، وذلك وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 جانفي الجاري.

واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض حول الاستراتيجية الوطنية الكفيلة بمواجهة التحديات المناخية في مختلف أبعادها المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من انعكاساتها.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتنفيذ مشاريع تندرج في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر الذي أقره السيد رئيس الجمهورية في مجال الأمن المائي".

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اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 12:54     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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