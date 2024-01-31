إحباط محاولات إدخال أزيد من 12 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب خلال أسبوع

وأوضح نفس المصدر أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 يناير 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".
ففي إطار مكافحة الإرهاب، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات مختلفة".
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة "ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 57 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 12 قنطارا و57 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 211883 قرص مهلوس".
وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وجانت، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 95 شخصا وضبطت 33 مركبة و186 مولدا كهربائيا و144 مطارق ضغط و40 قنطارا من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".
كما تم "توقيف 36 شخصا آخر وضبط 8 بنادق صيد وكميات ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات، وكذا 22113 لتر من الوقود و168 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و175 قنطارا من النفايات النحاسية و26 قنطارا من مادة التبغ و345758 وحدة من الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".
من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من "إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وإنقاذ 231 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 569 مهاجرا غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".