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الجزائر-تونس/ الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية: التوقيع على ورقة طريق

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 08:16     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر-تونس/ الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية: التوقيع على ورقة طريق

الجزائر - اختتمت مساء يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة الاولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية - التونسية بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن عدة آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية.

وقد وقع على ورقة الطريق، المتوجة لأشغال هذه الدورة، التي دامت يومين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد ابراهيم مراد ونظيره التونسي السيد كمال الفقي بحضور ولاة الولايات الحدودية لكلا البلدين وممثلي القطاعات ذات العلاقة بتنمية المناطق الحدودية.

وفي تصريح له أكد السيد مراد أن ورقة الطريق هذه، تتضمن "مشاريع واقعية وحقيقية"، مبرزا انه سيتم خلال اجتماع الدورة القادمة للجنة "تقييم مدى تنفيذ" هذه المشاريع.

وأوضح  في ذات السياق أن ولاة الولايات الحدودية الجزائرية "سيبقون في تواصل دائم" مع نظرائهم من الولايات الحدودية التونسية، وذلك بهدف تنفيذ هذه المشاريع الطموحة".

 كما سمحت أشغال الدورة --يضيف الوزير--بالتطرق الى "مختلف المسائل ذات الصلة بتحسين ظروف معيشة المواطنين بهذه الاقاليم وضمان تحقيق التنمية والانعاش الاقتصادي بها، تنفيذا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي، السيد قيس سعيد".

وتابع قائلا في هذا المجال: "لمسنا توافقا في الرؤى وتقاسما للوعي بالتحديات المشتركة وإرادة قوية للاستفادة من التجارب والخبرات وترقية هذه المناطق لمواكبة المستجدات الجديدة"، مع إرساء "لبنة جديدة للتعاون الثنائي  والارتقاء به الى مستويات أكثر عملياتية بأثر ملموس على مواطنينا، يعكس عمق العلاقات الجزائرية-التونسية القائمة على التاريخ والمصير المشترك".

بدوره دعا السيد الفقي كل الفاعلين الى "العمل على انجاح مخرجات هذه الدورة من أجل ترقية الولايات الحدودية للبلدين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا".

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الجزائر-تونس/ الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية: التوقيع على ورقة طريق
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 08:16     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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