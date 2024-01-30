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الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل نظيره الإيطالي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 19:20     الفئـة : الجـزائـر
الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل نظيره الإيطالي

الجزائر - استقبل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, اللواء محمد الصالح بن بيشة, الأمين العام لوزارة الدفاع الإيطالية والمدير الوطني للأسلحة, الفريق بورتولانو لوسيانو, حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار برنامج نشاطات التعاون العسكري الجزائري - الإيطالي, انعقدت يومي 29 و30 جانفي 2024 بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس, أشغال الدورة ال  14 للجنة المختلطة الجزائرية - الإيطالية للتعاون في المجالات التقنو - عسكرية وصناعة الدفاع, حيث خص السيد اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، السيد الفريق بورتولانو لوسيانو, الأمين العام لوزارة الدفاع الإيطالية والمدير الوطني للأسلحة، باستقبال تبادل فيه الطرفان وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وبعدها --يضيف البيان-- "أشرف الطرفان على أشغال الدورة ال14 للجنة المشتركة الجزائرية - الايطالية للتعاون في المجالات التقنو - عسكرية وصناعات الدفاع، والتي تم خلالها تقييم الأنشطة المنفذة خلال سنة 2023 وكذا برنامج الأنشطة التي سيتم تنفيذها لحساب سنة 2024".

وقد شكلت هذه الدورة "فرصة لتعزيز مختلف مجالات التعاون بين جيشي البلدين", مثلما أشار إليه نفس المصدر.

وفي ختام أشغال هذه اللجنة المختلطة الجزائرية - الايطالية, وقع الطرفان على محضر الأشغال, كما تم تبادل هدايا رمزية, وفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني.

آخر تعديل على الثلاثاء, 30 جانفي 2024 19:58
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الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل نظيره الإيطالي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 19:20     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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