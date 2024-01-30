نهائي الكأس العسكرية لكرة القدم: رئيس الجمهورية يشرف على إنطلاق اللقاء النهائي

الجزائر - أشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء بملعب مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية، الشهيد "مسعود بوجريو" ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، على إنطلاق اللقاء النهائي للطبعة الـ51 لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم بين فريقي قيادة القوات البرية والناحية العسكرية الأولى.

و كان في استقبال رئيس الجمهورية بالمنصة الشرفية لملعب المركب الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, والوزير الأول نذير العرباوي.

و كان رئيس الجمهورية قد وصل بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية "الشهيد مسعود بوجريو"، حيث كان في استقباله، الفريق أول السعيد شنقريحة، أين استمع الى النشيد الوطني وقدمت له التحية الشرفية من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

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و لدى وصوله, حيا رئيس الجمهورية مستقبليه, كل من الفريق أول, قائد الحرس الجمهوري، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس مصلحة الرياضات العسكرية.