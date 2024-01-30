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الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية التونسي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 12:25     الفئـة : الجـزائـر
الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية التونسي

الجزائر - استقبل الوزير الأول، السيد نذير العرباوي اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، وزير الداخلية بالجمهورية التونسية، السيد كمال الفقي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية المشتركة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر، أنه "خلال اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لعمق ومتانة أواصر الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، تنفيذا للإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وشقيقه رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيد، والتنويه بالتوافق السياسي المشترك بشأن التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية".

كما تم أضاف البيان، "استعراض مخرجات الدورة الأولى لهذه الآلية الثنائية، مع التأكيد على الحرص المشترك لتنفيذ مخرجاتها وترقية مستوى التعاون الثنائي لاسيما في المناطق الحدودية المشتركة، لإرساء شراكة فاعلة ودائمة بين البلدين، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني الثنائي، خدمة للمصلحة المشتركة، وفق الرؤية المشتركة لقائدي البلدين".

وحضر اللقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، وفقا لذات المصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 30 جانفي 2024 13:12
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الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية التونسي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 12:25     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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