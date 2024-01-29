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القمة الإيطالية-الافريقية : عطاف يجري لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 18:38     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الاثنين بالعاصمة الإيطالية روما, سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من كل من البنين, موريتانيا, تونس, مدغشقر وكوت ديفوار, وذلك على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في أشغال القمة الإيطالية-الافريقية, حسب ما افاد بيان للوزارة.

وقد تم خلال هذه اللقاءات - بحسب ذات المصدر - "استعراض العلاقات التي تربط الجزائر بهذه الدول الشقيقة وسبل الارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة".

"كما شكلت ذات اللقاءات فرصة للتشاور والتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة, إلى جانب التطورات الدولية والإقليمية وما تطرحه من تحديات مشتركة على دول وشعوب الدول الافريقية", يضيف البيان.

ومن جانب آخر, التقى الوزير أحمد عطاف بالمديرة العامة لمنظمة الهجرة العالمية, إيمي بوب, "حيث جدد لها الاعراب عن دعم الجزائر وتطلعها لمواصلة العمل معها لتقوية علاقات التعاون" بين الطرفين, كما جاء في البيان.

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القمة الإيطالية-الافريقية : عطاف يجري لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 18:38     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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