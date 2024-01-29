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مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الثلاثاء للمصادقة على ثلاثة نصوص قانونية

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 11:49     الفئـة : الجـزائـر
مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الثلاثاء للمصادقة على ثلاثة نصوص قانونية

الجزائر - يواصل مجلس الأمة أشغاله غدا الثلاثاء في جلسة علنية، تخصص للمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين، حسب ما أورده بيان للمجلس.

ويتعلق الأمر بنص مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور ومشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في اطار التنمية المستدامة ، وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419الموافق ل 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الثلاثاء للمصادقة على ثلاثة نصوص قانونية
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 11:49     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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