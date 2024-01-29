ويتعلق الأمر بنص مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور ومشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في اطار التنمية المستدامة ، وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419الموافق ل 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الثلاثاء للمصادقة على ثلاثة نصوص قانونية
أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 11:49 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - يواصل مجلس الأمة أشغاله غدا الثلاثاء في جلسة علنية، تخصص للمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين، حسب ما أورده بيان للمجلس.
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