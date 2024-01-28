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ممثلا لرئيس الجمهورية, عطاف يحل بروما للمشاركة في أشغال القمة الإيطالية-الافريقية

  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 19:16     الفئـة : الجـزائـر
ممثلا لرئيس الجمهورية, عطاف يحل بروما للمشاركة في أشغال القمة الإيطالية-الافريقية

الجزائر - حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الاحد بروما, لتمثيل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في أشغال القمة الإيطالية-الافريقية التي ستنعقد غدا الاثنين, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وستعرف أشغال هذه القمة - بحسب البيان - "مناقشة عديد المواضيع التي تطرح تحديات مشتركة لكل من افريقيا و أوروبا, على شاكلة التغيرات المناخية والأمن الغذائي والأمن الطاقوي".

كما ينتظر أن يتم إطلاق خطة جديدة للتعاون بين الدول الافريقية و إيطاليا, بعنوان "خطة ماتي من أجل افريقيا", والتي ستحمل برنامجا من الاستثمارات والشراكات, تتعلق خصوصا بقطاع الطاقة, يضيف المصدر ذاته.

و اوضح البيان أن مشاركة الجزائر في هذه القمة "تهدف للتأكيد على ضرورة إدراج احتياجات وتطلعات الدول الافريقية في صلب اهتمامات الشراكة الافريقية-الايطالية, وكذا اقتراح مشاريع ملموسة من شأنها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفضاءين الساحل الصحراوي و الأورو-متوسطي".

وينتظر أن يقدم الوزير مداخلة في الجلسة المتعلقة بالأمن الطاقوي, لإبراز وجهة نظر الجزائر وجهودها كشريك موثوق يساهم بكل فعلية وفعالية في معالجة التحديات والإشكاليات المطروحة في هذا السياق, كما جاء في البيان.

آخر تعديل على الأحد, 28 جانفي 2024 19:39
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ممثلا لرئيس الجمهورية, عطاف يحل بروما للمشاركة في أشغال القمة الإيطالية-الافريقية
  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 19:16     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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