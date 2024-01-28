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رئيس الجمهورية يؤكد وقوف الجزائر إلى جانب السودان لمواجهة قوى الشر التي تستهدفه

  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 15:09     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يؤكد وقوف الجزائر إلى جانب السودان لمواجهة قوى الشر التي تستهدفه

الجزائر- أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, وقوف الجزائر إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه.

وفي تصريح صحفي مشترك مع رئيس المجلس السيادي لدولة السودان, الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان, عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية، أكد الرئيس تبون أن "الجزائر تقف إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه", مشيدا في ذات السياق ب "العلاقات المتجذرة" التي تجمع الجزائر والسودان.

وبالمناسبة, حيا الرئيس تبون موقف السودان "الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي", مؤكدا في ذات الصدد "تطابق وجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا الاقليمية والدولية".

من جانبه, أكد رئيس المجلس السيادي لدولة السودان أن بلاده تتعرض إلى "مؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين", معربا عن "سعادته بأن تكون الجزائر حاضرة في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو اقليمية".

وأكد أن الجزائر "تدعم دوما السودان" وأن الشعب الجزائري لديه "تاريخ عريق في الوطنية وفي نصرة القضايا العادلة".

كما أكد على "التوافق في وجهات النظر مع الجزائر حول العديد من القضايا الراهنة".

آخر تعديل على الأحد, 28 جانفي 2024 15:43
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رئيس الجمهورية يؤكد وقوف الجزائر إلى جانب السودان لمواجهة قوى الشر التي تستهدفه
  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 15:09     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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