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رئيس الجمهورية يجري محادثات مع رئيس مجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان

  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 14:26     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يجري محادثات مع رئيس مجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان

الجزائر - أجرى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, محادثات على انفراد مع رئيس مجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان الشقيقة, الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان, الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر تدوم يومين.

وقد توسعت بعد ذلك المحادثات، التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية، لتشمل وفدي البلدين.

وقبل ذلك، خص رئيس الجمهورية ضيف الجزائر باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

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وكان رئيس مجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان قد حل في وقت سابق من نهار اليوم  بالجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين, حيث كان في استقباله, ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول, السيد نذير العرباوي.

آخر تعديل على الأحد, 28 جانفي 2024 15:45
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رئيس الجمهورية يجري محادثات مع رئيس مجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان
  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 14:26     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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