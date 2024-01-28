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رئيس الجمهورية يخص رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان باستقبال رسمي

  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 13:10     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يخص رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان باستقبال رسمي

الجزائر - خص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيقة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان، باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

وقد استمع الرئيسان الى النشيدين الوطنيين للبلدين قبل أن يستعرضا تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية.

وقبل ذلك، ترحم رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة)، على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان قد حل، في وقت سابق من نهار اليوم، بالجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين، حيث كان في استقباله، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي.

آخر تعديل على الأحد, 28 جانفي 2024 13:41
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رئيس الجمهورية يخص رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان باستقبال رسمي
  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 13:10     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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